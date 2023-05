Stiri pe aceeasi tema

- Rapoartele din mass-media occidentala conform carora populația Chinei a fost depașita de populația Indiei ignora in mod deliberat dezvoltarea pusa in practica de guvernul de la Beijing, a declarat joi televiziunea de stat chineza CCTV, citata de Reuters.

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbock, a indemnat China sa influențeze Rusia pentru a pune capat cit mai curind posibil conflictului din Ucraina. Ea a facut aceasta declarație vineri, in cadrul unei conferințe de presa la Beijing, dupa discuțiile cu omologul sau chinez Qin Gang. "Vizita [președintelui…

- Donald Trump il acuza pe președintele francez Emmanuel Macron ca „l-a pupat in fund” pe omologul sau chinez Xi Jinping in timpul vizitei la Beijing. „Acum Franța se duce cu China”, spune acesta. Macron a fost dur criticat dupa comentariile sale prin care a cerut Uniunii Europene sa nu urmeze in mod…

- O echipa de cercetatori chinezi a evaluat recent cauzalitatea dintre flora microbiana umana si longevitate, constatand ca anumite tipuri de microbi sunt legati de cresterea sau descresterea sanselor de longevitate, a transmis agentia Xinhua, preluata de Agerpres. Desi studiile anterioare au reusit sa…

- Armata chineza a anuntat sambata exercitii de "pregatire pentru lupta" in Stramtoarea Taiwan, pe fondul tensiunilor cu insula dupa o intalnire in Statele Unite a presedintei taiwaneze Tsai Ing-Wen cu presedintele Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy, transmite AFP.

- Președintele francez Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, incep joi o vizita cruciala la Beijing. Cei doi oficiali europeni se intalnesc cu președintele chinez Xi Jinping, in contextul celor mai tensionate relații UE-China.

- China poate juca un "rol major" in sensul gasirii unui parcurs pentru reinstaurarea pacii in Ucraina, a afirmat miercuri, in cursul vizitei de stat la Beijing, presedintele Frantei, Emmanuel Macron.

- UPDATE 23:30 Von der Leyen merge maine la Macron: discutie despre ChinaPresedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi maine la Paris pentru un pranz de lucru cu presedintele francez Emmanuel Macron. „Vor discuta subiecte de actualitate, inclusiv razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, energie…