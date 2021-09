Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia isi va redeschide societatea de sambata, a anuntat vineri guvernul de la Oslo, punand capat restrictiilor pentru limitarea raspandirii pandemiei de COVID-19 care au limitat interactiunea sociala si au afectat multe afaceri, relateaza Reuters. "Sunt 561 de zile de cand am introdus…

- Toate restricțiile vor fi ridicate de sambata, de la 16:00. ”Au trecut 561 de zile de cand am introdus cele mai dure masuri din Norvegia pe timp de pace. Acum a venit timpul sa ne intoarcem la viața normala de zi cu zi. Pe scurt, acum putem trai normal”, le-a transmis vineri cetațenilor premierul Erna…

- O țara a decis sa renunțe la toate restricțiile de pandemie. Autoritațile au luat decizia ca cetațenii sa se reintoarca la o viața normala. Țara care revine la normal. A ridicat toate restricțiile Dupa 561 de zile de pandemie, țara redeschide total societatea, incepand de sambata și pune capat restricțiilor…

- Toate restricțiile vor fi ridicate de sambata, de la 16:00. ”Au trecut 561 de zile de cand am introdus cele mai dure masuri din Norvegia pe timp de pace. Acum a venit timpul sa ne intoarcem la viața normala de zi cu zi. Pe scurt, acum putem trai normal”, le-a transmis vineri cetațenilor premierul Erna…

- Norvegia va redeschide total societatea incepand de sambata, a anunțat vineri guvernul, care pune capat astfel restricțiilor anti-Covid ce au limitat interacțiunile sociale și au afectat numeroase afaceri, transmite Reuters.”Au trecut 561 de zile de cand am introdus cele mai dure masuri din Norvegia…

- Norvegia pune capat sambata restricțiilor anti-covid ce au limitat interacțiunile sociale și au afectat numeroase afaceri, a anunțat vineri, 24 septembrie, guvernul de la Oslo, transmite agenția Reuters, preluata de HotNews . „Au trecut 561 de zile de cand am introdus cele mai dure masuri din Norvegia…

- Norvegia va redeschide total societatea începând de sâmbata, a anunțat vineri guvernul, care pune capat astfel restricțiilor anti-covid ce au limitat interacțiunile sociale și au afectat numeroase afaceri, transmite Reuters. ”Au trecut 561 de zile de când am introdus…

- Copiii nascuți in timpul epidemiei Covid au performanțele cognitive verbale, motorii și generale semnificativ reduse in comparație cu copiii nascuți anterior, arata un studiu realizat in SUA. Primii cațiva ani din viața unui copil sunt critici pentru dezvoltarea cognitiva. Dar, odata cu inchiderea…