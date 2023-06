În jungla din Mexic a fost descoperit un oraș Maya pierdut Un grup de cercetatori au descoperit o așezare indiana abandonata in Yucatan. Noul oraș a fost numit Okomtun, ceea ce inseamna coloana de piatra. Pe teritoriul sau au fost gasite multe astfel de structuri. Arheologii spun ca coloanele de piatra ar fi putut fi intrarile in incaperile superioare. Deocamdata nu putem vorbi cu siguranța despre acest lucru, deoarece aproape toate cladirile din or Citeste articolul mai departe pe noi.md…

