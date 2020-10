Stiri pe aceeasi tema

- O clasa de a XII-a și jumatate dintr-a XI-a, de la „Honterus”, in online, dupa doua cazuri de coronavirus O clasa de a XII-a și o jumatate dintr-o clasa de a XI-a, de la Colegiul Național „Johannes Honterus” sunt in online, pentru 14 zile, dupa ce doua eleve au fost confirmate cu Covid 19.…

- Peste 100 de elevi din Murgeni nu s-au mai prezentat, marti, la cursuri, dupa ce cu o zi in urma parintii lor au reclamat ca in unitatea respectiva ”se fac vaccinuri anti-COVID”, fara stirea familiilor.

- Ministrul Sanatații – Nelu Tataru a declarat, joi, ca toți elevii de la clasa I pana la clasa a XII-a vor purta maști in timpul orelor și in pauze, iar inainte sa iasa in recreație se vor dezinfecta pe maini cu substanțele care se vor pune la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Victor Ciutacu a intrebat-o pe Gabriela Firea daca, din comunicarea guvernului si a presedintelui Iohannis a inteles cum va arata inceputul anului scolar. "Absolut deloc, de fapt este cea mai importanta intrebare. Toata tara asteapta ghidul de la ministerul Sanatatii si cel al Educatiei. Nu…

