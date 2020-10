Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime din populația Romaniei nu era conectata la sistemul public de alimentare cu apa in 2019, insa numarul locuințelor racordate a crescut comparativ cu anul 2018, potrivit cifrelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS). In cursul anului 2019, numarul persoanelor care au acces…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania, pe parcursul primelor opt luni ale anului, a scazut cu 7,1% fata de perioada corespunzatoare din 2019, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). La nivelul lunii august, comparativ…

- Dezastru total creat de catre pandemia de coronavirus. COVID-19 a generat o criza sanitara fara precedent pe tot mapamondul. Mai mult decat atat, toate economiile lumii sunt aproape de un colaps mult mai mare decat cel generat de criza din 2008-2009. Ii da afara pe toți! O mare companie anunța cutremurul…

- Invitați la Vorbește Lumea, cei doi au vorbit despre momentele traite pana sa afle ca vor deveni parinți: „Ne iubim foarte mult și ne-am dorit foarte mult (un copil). Vreau sa spun ca nu am incetat sa incercam in toți acești 8 ani de zile. Și știi cum tu incerci, faci tratamente, injecții…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman a declarat vineri ca, in urma cu doua luni, a solicitat Parlamentului Romaniei sa inaspreasca legislatia pentru a preveni si stopa traficul de persoane, criticandu-l in acest sens pe liderul interimar al PSD „Pe 26 iunie, am vorbit despre raportul privind…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman a declarat ca, in urma cu doua luni, a solicitat Parlamentului Romaniei sa inaspreasca legislatia pentru a preveni si stopa traficul de persoane, insa a fost dezamagit de raspunsul primit de la liderul interimar al PSD. Marcel Ciolacu a raspuns ca legile…

- Un test de sange dezvoltat de cercetatori americani poate diagnostica cu o rata mare de acuratețe boala Alzheimer, arata un studiu prezentat in publicația JAMA. Potrivit experților, noul test ar putea fi disponibil in doi-trei ani. Semne ale bolii cu 20 de ani inainte de tulburarile de memorie In studiile…

- Studenți veniți din 7 țari și de pe mai multe continente se afla zilele acestea la Bistrița, unde invața și experimenteaza tehnici de cusut și brodat, dar și de restaurare a cojoacelor vechi, dintr-o colecție a Complexului Muzeal Bistrița-Nasaud. Confortabili, pe perne uriașe, manevrand cu atenție acul…