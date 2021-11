Vești bune pentru romani. Black Friday este din ce in ce mai aproape. In ce zi din luna noiembrie are loc Black Friday in Romania? Black Friday 2021 Romania se organizeaza in data de 12 noiembrie 2021. Conform tradiției americane, Black Friday 2021 este in ziua de dupa a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adica pe 26 noiembrie 2021. In ce zi din luna noiembrie are loc Black Friday in Romania Pe de alta parte, este posibil sa avem doua perioade de reduceri, care se pot extinde peste ambele weekend-uri sub numele de Black Weekend 2021, așa cum a mai fost și pana acum. Black Friday…