În ce vrea să investească un miliard de euro președintele Franței Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, la Palatul Elysee, investirea unui miliard de euro pana in 2030. Aceasta investiție are un țel precis și deosebit de actual. Macron vrea sa investeasca un miliard de euro pana in 2030 pentru dezvoltarea unor reactoare nucleare modulare mici (SMR), in cadrul planului de investitii „France 2030” in valoare de 30 de miliarde de euro. Totul este prevazut in cadrul acestui mare plan, dupa cum relateaza AFP. Prin acest plan urias de investitii este vorba despre rezolvarea „deficitului tot mai mare al cresterii economice franceze”, dupa cum a precizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

