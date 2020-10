În arest pentru uciderea unui pieton Judecatorii doljeni au dispus mentinerea arestului preventiv fata de un craiovean de 31 de ani, acuzat ca a accidentat mortal un pieton. Accidentul a avut loc in martie, pe DN 6B, intre Goiesti si Negoiesti. Anchetatorii sustin ca inculpatul a urcat la volanul unui Audi si s-a luat la intrecere cu un amic pe DN 6B. Asta desi avea permisul suspendat si era baut. La intoarcere, inculpatul a lovit si ucis un barbat de 48 de ani, care circula pe marginea soselei. La inceputul lunii august, inculpatul a fost trimis in judecata pentru omor, conducere fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

