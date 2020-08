PodcasturiImportant: Regulile pe care trebuie sa le respecte școlile de la 1 septembrie

Ministerul Educației a propus șapte modele de organizare a procesului educațional 2020-2021: „Prezența fizica 100% la școala”; „Invațarea in 2 schimburi”; „Invațarea combinata”; „Invațarea de tip hibrid”; „Invațarea alternanta”; „Invațarea la distanța, inclusiv online” și „Invațarea mixta”. In prezent, fiecare instituție de invațamant din țara trebuie sa ia o decizie privind modul in care-și vor relua activitatea de la 1 septembrie.

La inceputul saptamanii curente din cele 1250 de instituții de invațamant…