Imagini rare cu toți cei șase copii ai Madonnei Madonna (62 de ani) este mama a șase copii. Doi dintre ei biologici, o fiica și un fiu, Lourdes „Lola” Maria Ciccone Leon (24 de ani) și Rocco Ritchie (20 ani). Ceilalți patru copii ai artistei sunt adoptați din Malawi. David Banda (15 ani) in 2006, Chifundo „Mercy” James (14 ani) in 2009 și gemenele Esther și Stella Mwale (8 ani) in 2017. Imagini rare cu toți cei șase copii ai Madonnei Anul acesta, solista a petrecut Ziua Recunoștinței alaturi de toți copiii ei. Luni, 30 noiembrie, artista a publicat in mediul online un videoclip in care pozeaza alaturi de aceștia pentru o fotografie de familie.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 noiembrie, Fostul Principe Nicolae a devenit tata pentru prima oara. Soția lui, Alina-Maria de Roumanie, a dat naștere unei fiice, Alexandra Maria. Primele imagini cu fiica Fostului Principe Nicolae In cel mai recent numar al revistei Point de Vue, Nicolae al Romaniei și soția lui apar fotografiați…

- Alexis Sharkey (26 de ani), influencer din Statele Unite ale Americii, a fost gasita fara suflare pe marginea unei șosele din Houston, Texas. Familia acesteia cauta raspunsuri. Potrivit E! News , tanara in varsta de 26 de ani a fost declarata disparuta sambata, 28 noiembrie, dupa ce nu a ajuns la o…

- Rita Ora și-a dezamagit fanii, sambata trecuta, și a fost cuprinsa de regret. Cantareata britanica a incalcat regulile de izolare impuse in Regatul Unit. A organizat o petrecere de ziua ei de nastere, la care ar fi participat aproximativ 30 de persoane. La o zi dupa eveniment, artista a transmis ca…

- Azi, 9 noiembrie, Ruby a fost testata pentru COVID-19. Solista a fost nevoita sa-și faca analizele pentru a putea intra pe platourile de filmare ale competiției Chefi la Cuțite. „Am vrut sa va arat ca se poate sa ma trezesc și la 9:15, chiar sa ajung la timp, sa fiu punctuala. Trebuie sa-mi fac testul…

- La inceputul acestei saptamani, Andreea Balan s-a internat in spital dupa ce a simțit dureri puternice in zona abdominala. Azi, artista ar urma sa fie supusa unei intervenții chirurgicale. Andreea Balan, internata in spital. Care este starea de sanatate a artistei? „Andreea se afla internata acum, starea…

- Recent, artista Lorde (23 de ani) a fost fotografiata in Auckland, Noua Zeelanda, alaturi de producatorul Justin Warren. Artista Lorde, prima apariție in public dupa mai bine de un an Luni, 26 octombrie, perechea a fost fotografiata in timp ce se plimba. Cantareața purta o rochie midi neagra cu imprimeu…

- Artista Cardi B (28 de ani) și soțul ei, rapperul Offset (28 de ani), sunt din nou impreuna. Cantareața a confirmat vestea pe contul personal de Instagram dupa ce in urma cu o luna, mai exact pe 14 septembrie, depusese actele de divorț. Nu este un secret pentru fanii artistei ca, in ultimii ani, perechea…