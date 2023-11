Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a vorbit despre accidentul rutier in care a fost implicat vineri! Milionarul a fost filmat imediat dupa accident, cand a refuzat pur și simplu sa coboare din bolidul sau de lux. Ce spune Gigi Becali despre femeia care i-a lovit masina Gigi Becali a fost implicat intr-un accident auto minor.…

- Gigi Becali a comis-o in trafic! Latifundiarul din Pipera a fost implicat intr-un accident rutier, iar imaginile au devenit virale pe Tik-Tok. Dupa cum prevede legea, cel care lovește din spate este vinovat, astfel ca Gigi Becali a scapat basma curata de aceasta data. Iata imaginile!

- Florinel Coman nu scapa de pedeapsa dupa ce a fost eliminat pentru doua cartonașe galbene in meciul cu UTA, primul pierdut de FCSB in acest sezon. Gigi Becali a dat o declarație in cursul zilei de azi și a anunțat cu ce suma va fi amendat șeptarul roș-albaștrilor. Iata ce amenda va plati Florinel Coman.…

- “Va multumesc tuturor pentru mesajele de sustinere si pentru rugaciunile directionate catre sanatatea familiei mele, au contat enorm! Azi am primit o veste extraordinara de la doctori, Nathaniel se afla in afara oricarui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toti, a suferit fracturi…

- Familia lui Matei Vlad Pascu, soferul de 19 ani implicat in tragicul accident de pe DN 39 intre Vama Veche si 2 Mai detine peste 300 de proprietati care valoreaza zeci de milioane de euro, potrivit datelor consultate de Newsweek Romania. Familia are sute de proprietati imobiliare in Bucuresti si in…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Vasile Geambazi, nepotul preferat al lui Gigi Becali care a devenit tata pentru a treia oara in vara acestui an. Daca in urma cu doua luni se naștea cel de-al treilea copil…

- Fara doar și poate, Lucian Sanmartean este un tata model pentru fiica lui și bineințeles ca știe ce sa faca pentru a o vedea pe fata lui fericita și mereu cu zambetul pe buze. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și au surprins dovada clara ca fotbalistul are grija la fiecare detaliu.

- Atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani) a decis derby-ul FCSB - CFR Cluj, 1-0, printr-un gol marcat in minutul 65, din penalty, dupa ce a intrat la pauza. Golgheterul echipei in sezonul trecut, Andrea Compagno nu este pe placul lui Gigi Becali, cel care a vrut sa-l vanda in aceasta vara și l-a…