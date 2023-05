Stiri pe aceeasi tema

- La Stadionul „Eugen Popescu”se fac retușurile finale, anunțul a fost facut chiar de primarul Cristian Stan. Daca Chindia Targoviște va juca acasa pe noul stadion, sau nu cu Petrolul , este o intrebare la care spune primarul Cristian Stan ca vom afla raspunsul la jumatatea saptamanii, in funcție…

- Organizația Salvați Copiii in parteneriat cu Ministerul Educației a organizat vineri, 23 martie, conferința "Dreptul la pauza fara bullying – cooperare și bune practici pentru comunitați educaționale sigure", eveniment la care au participat principalii actori din domeniul educației și protecției copilului…

- Arena din Targoviște, a carei reamenajare și modernizare a inceput in iunie 2019, este inca departe de a fi gata. Așa cum era de așteptat, inca de la finalul anului trecut, Chindia are in continuare șanse minime spre deloc sa revina pe arena „Eugen Popescu”, macar la finalul acestui sezon. O echipa…

- Universitatea Craiova si UTA Arad se intalnesc vineri, 10 martie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa 30, ultima din campionatul regular al Superligii. Antrenorul formatiei oaspete, Laszlo Balint, isi doreste enorm ca UTA sa se impuna in jocul din Banie.…

- Arena din Targoviște, a carei reamenajare și modernizare a inceput in iunie 2019, este inca departe de a fi gata. Așa cum era de așteptat, inca de la finalul anului trecut, Chindia are in continuare șanse minime spre deloc sa revina pe arena „Eugen Popescu”, macar la finalul acestui sezon. ...

- Anul acesta, Mercedes-Benz se pregatește sa dezvaluie cea de-a șasea generație a emblematicului Clasa E, cu numele de cod W214. Deocamdata, nu exista foarte multe detalii tehnice despre viitorul model german din clasa executive, insa Mercedes-Benz ne face o surpriza inainte de sfarșitul iernii și ne…

- Chindia a intalnit azi pe UTA Arad, la Ploiești, in meciul din cadrul etapei 24. Deși gazonul nu mai arata așa rau ca la meciul cu Petrolul, este in continuare greoi, neputand sa o ofere o calitate buna a jocului. Chindia deschide rapid scorul, imediat dupa ce oaspeții au avut o ocazie de a inscrie,…