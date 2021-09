Stiri pe aceeasi tema

- Partida CS Hunedoara - FCSB, contand pentru „16-imile” Cupei Romaniei, a capatat o doza nebanuita de dramatism in final. Asta dupa ce gazdele au egalat dupa ce roș-albaștrii au condus cu 3-0. Impinși de la spate de peste 8.000 de spectatori, echipa care vrea sa preia palmaresul Corvinului a izbutit…

- Echipa de baschet prim divizionara FC Argeș Pitești nu se poate antrena în condiții optime în Sala Sporturilor din oraș din cauza unei invazii de purici cauzate de pisicile care și-au facut culcuș în subsol. Jucatorii s-au plâns atrenorului principal ca nu se pot antrena…

- Universitatea Craiova o intalneste joi, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj. Acest joc conteaza pentru 16-imile Cupei Romaniei. Oltenii nu concep sa rateze calificarea si astfel sa iroseasca sansa reabilitarii in fata suporterilor, dezamagiti dupa infrangerea de luni, din Gruia.…

- Zeci de fani hunedoreni au fost prezenți la antrenamentul oficial dinaintea disputei cu FCSB, din „șaisprezecimile” Cupei Romaniei. CS Hunedoara - FCSB se joaca miercuri, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Hunedoara este in sarbatoare.…

- La cea de-a doua apariție stagionala in fața propriilor suporteri, Unirea Alba Iulia a avut parte de cel mai dificil examen stagional. Pe „Cetate”, formația „alb-negrilor” a abordat disputa cu gruparea de langa furnale, liderul Seriei a 9-a, ce are maximum de puncte, din postura de “lanterna roșie”,…

- SCM Rugby Timisoara se revede cu echipa din Ghencea, pe terenul acesteia, pentru a doua oara in decurs de sapte zile. Dupa succesul palpitant prin care si-au asigurat prezenta in finala Cupei Romaniei, acum „leii” vor sa invinga Steaua si in meciul de campionat. „Cu siguranța o sa fie un meci greu.…

- Alb-violetii si-au aflat astazi adversara din turul IV al Cupei Romaniei. Politehnica Timisoara va juca in deplasare cu Soimii Lipova, formatie din Liga 3. Duelurile din aceasta faza se disputa in mansa unica pe terenul gruparii mai slab clasate in stagiunea trecuta.“E un joc bun de Cupa pentru noi,…

