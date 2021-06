IKEA, amendă de 1 milion de euro. Au fost prinși în timp ce le făceau asta angajaților IKEA este unul din marii comercianți de mobila din lume, și nu numai. Experiența și numarul mare de magazine, la nivel mondial, i-a adus un loc de cinste in aceasta piața. Numai ca, scrie presa franceza, a cam calcat pe bec, cand vine vorba de o parte din angajații sai. IKEA iși spioneaza angajații din […] The post IKEA, amenda de 1 milion de euro. Au fost prinși in timp ce le faceau asta angajaților appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sucursala din Franța a concernului suedez de mobila, IKEA, a fost amendata cu un milion de euro pentru spionarea angajaților, transmite BBC News . De asemenea, fostul CEO al IKEA Franța, Jean-Louis Baillot, a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare, cu suspendare. Un tribunal din Franța a gasit vinovata…

- Subsidiara din Franta a grupului Ikea, cel mai mare comerciant mondial de mobila, a fost condamnata marti la plata unei amenzi de un milion de euro dupa ce a fost gasita vinovata pentru stocarea datelor personale cu privire la angajati, date pe care le-a obtinut in mod incorect,

- Primarul Municipiului Slobozia a constatat cu stupoare ca angajatii din subordine au cu totul alte preocupari in timpul programului. In loc sa-si indeplineasca atributiile de serviciu, functionarii vizioneaza filme pe Netflix sau pierd vremea pe retelele de socializare.

- Work from home a devenit o caracteristica a ultimului an, insa numarul de noi cazuri COVID-19 este in tendința descendenta și lucrurile incep sa revina pe un fagaș normal. In condițiile date, daca nu ai implementat deja noile masuri, este normal sa te gandești, ca angajator, sa-ți rechemi echipa la…

- Sub pretextul debirocratizarii, Guvernul aplica o lovitura dura angajaților din Romania. O ordonanța de urgența adoptata parca dinadins in batjocura la doar cateva zile distanța de Ziua Internaționala a Muncii elimina fișa postului și regulamentul intern pentru microintreprinderile care au pana in 9…

- Asociația Business Service Leaders in Romania (ABSL) a realizat in perioada februarie – martie un studiu avand ca tema noile modalitați de lucru abordate de companiile din industrie pentru 2021. Conform acestui studiu, peste 90% dintre companiile participante lucreaza acum in sistem telemunca (de la…

- 18.720 de lei, la care se adauga un spor de 25% pentru implementarea proiectelor europene, adica un total de 23.400 de lei, salariul de baza, al primarului Gabriel Pleșa. Primaria Alba Iulia a facut publice statele de plata, a noii conduceri a instituției. Gabriel Pleșa are același salariu pe care…