IGPR Infotrafic: Judetul Prahova: aglomeratie pe DN1 Ploiesti-Brasov

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 12:45 , se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, intre statiunile Predeal si Busteni, pe sensul de coborare, iar pe sensul de urcare catre statiunile montane, se circula in conditii de aglomeratie intre Breaza si Comarnic, dar si in statiunile Sinaia, Poiana Tapului si Busteni. In plus, aglomeratie se inregistreaza si pe DN 73A, intre Paraul Rece si Predeal, pe sensul d ...