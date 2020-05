IGPF: Peste 4.100 de poliţişti de frontieră, la datorie în perioada minivacanţei de 1 iunie Peste 4.100 de politisti cu peste 930 de mijloace de mobilitate terestra desfasoara, in perioada minivacantei de 1 iunie, activitati de supraveghere si control in punctele de trecere a frontierei si in zona de granita, in contextul prevenirii raspandirii infectiei cu Covid-19. De asemenea, echipaje comune formate din politisti de frontiera, jandarmi si politisti desfasoara actiuni pentru asigurarea segmentului de ordine si siguranta publica in zona de frontiera, precizeaza, sambata, IGPF intr-un comunicat transmis AGERPRES. In vederea fluidizarii traficului la granitele Romaniei, reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

La nivelul Poliției de Frontiera Romane se mentin masurile dispuse pentru intarirea dispozitivului de supraveghere si control la frontiera de stat, avand in vedere situatia speciala in contextul eforturilor sustinute pentru prevenirea raspandirii infectiei cu Covid-19.

