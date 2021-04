Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii va fi facuta publica, miercuri dimineata, de USR PLUS, dupa ce marti seara liderii coalitiei de guvernamant au anuntat ca s-a ajuns la un consens in privinta continuarii guvernarii. Liderii celor trei formatiuni aflate la guvernare – PNL, USR PLUS,…

- Dupa aproape o saptamâna de la demiterea lui Vlad Voiculescu și doua runde de discuții și condiții puse în Coaliție, PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns marți la un acord. Liderii celor trei formațiuni au semnat „un act adițional” la protocolul Coaliției și au anunțat ca noul ministru…

- Liderii coaliției au reușit sa ajunga la un acord dupa ce marți, s-au reunit pentru a doua zi consecutiv, pentru a gasi soluții la criza politica declanșata dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sanatații. Cițu: Coaliția merge mai departe Ședința a inceput…

- Liderul PNL a precizat ca atunci cand vor fi luate decizii in Coaliție, acestea vor fi facute publice. "Am facut analiza situației, fiecare partid și-a prezentat punctul de vedere. Am stabilit sa imbunatațim funcționarea coaliției, sa reglementam cateva lucruri suplimentare pentru buna funcționare a…

- Liderul PNL a precizat ca atunci cand vor fi luate decizii in Coaliție, acestea vor fi facute publice. "Am facut analiza situației, fiecare partid și-a prezentat punctul de vedere. Am stabilit sa imbunatațim funcționarea coaliției, sa reglementam cateva lucruri suplimentare pentru buna funcționare a…

- Miercuri dupa-amiaza, premierul Florin Cițu a anunțat ca va prelua interimatul la Ministerul Sanatații pana cand cei de la USR PLUS vor numi alt ministru. OFICIAL Florin Cițu, ministru interimar al Sanatații. Care sunt prioritațile Inițial, premierul l-a desemnat pe liderul USR, Dan Barna, sa preia…

- Primrul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a salutat decizia premierului Florin Cîțu de revocare a lui Vlad Voiculescu, afirmând ca remanierea era necesara, întrucât încrederea în ministru era „erodata”. …

- Pe pagina de Facebook a Guvernului a fost transmis mesajul primului ministru Florin Citu cu privire la demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sanatatii. Intermiatul va fi asigurat de Dan Barna. "Astazi, 14 aprilie, i am inaintat domnului presedinte Klaus Iohannis documentele de…