Icoana – fereastră spre satul bunicilor și spre eternitate, interviu cu creatorul popular Cornel Sculean Pictura pe sticla, un vechi meșteșug din Țara Barsei dus mai departe de creatorul popular Cornel Sculean. Coborator de neam din Șcheii Brașovului, a incercat de-a lungul timpului prin icoanele mele sa reinvie satul de altadata al bunicilor. Deși absolvent al Facultații de Geografie, de mic copil a fost atras de folclor, de muzica populara, de meșteșuguri și tradiții. Arta picturii pe sticla a invațat-o singur, fiind autodidact. Calauza la inceput de drum i-au fost cateva filmari realizate la Muzeul Astra cu Nicoale Suciu din Cincu, ultimul iconar al Țarii Fagarașului și cateva carți imprumutate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Despre expoziția inedita “Luxul necesar”, despre proiectul “Boltart”, sau despre proiectul “Vitrina”, expoziția “Obiceiurilor Ecvestre ale Junilor Brasovecheni”, despre multiculturalitate și frumusețea tradițiilor brașovene impreuna cu dl Alexandru Stanescu – manager al Muzeului de Etnografie din Brașov…

- In documentarile noastre prin ultimele donații facute muzeului, ma refer in special la ziarul „Drum nou” din perioada comunista, dar și la o revista de cultura, de recomandari teatru, muzee, tv și opera, Cerbul de Aur, și altele, ma refer la revista „Saptamana brașoveana”din anii 1968- 1971 am gasit…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 9-8 (2-1, 2-3, 2-2, 3-2), marti seara, in Grupa B a turneului preolimpic de la Rotterdam. Gazdele s-au impus dramatic, printr-un gol marcat de Jesse Koopman (fost jucator la CSM Oradea), cu patru secunde inainte…

- Etapa de selectie a piesei Romaniei la Eurovision debuteaza luni, cantareata Roxen urmand sa inregistreze, in perioada urmatoare, mai multe piese. Variantele DEMO vor fi transmise juriului, care va alege melodia castigatoare, potrivit unui comunicat al televiziunii publice transmis AGERPRES.…

- Neuroradiologia intervenționala trateaza minim invaziv leziunile cerebrale vasculare, anevrismul cerebral sau malformațiile arteriovenoase. Riscurile sunt infime pentru pacienți, care iși pot relua activitatea in numai 2-3 zile. Tehnica este folosita, cu succes, și in Romania. Despre acest subiect ne…

- Benny Adegbuyi a scris istorie pentru Romania in Glory, invingandu-l prin KO pe Badr Hari in repriza a treia, in cadrul Galey Glory 76. Romanul a trecut prin momente dificile in repriza secunda, fiind doborat cu o lovitura de stanga, cu aproximativ un minut inainte de finalul rundei, anunța MEDIAFAX.…

- Indiferent de pandemie sau de alte obstacole – tradițiile pot și merita sa mearga mai departe. Este și convingerea primarului Viluț Mezdrea din Poiana Stampei, care a participat imbracat intr-o tradiționala ie din Bucovina la o emisiune difuzata pe Bistrițeanul Live. Emisiunea a și debutat cu o colinda…

- Peste jumatate de milion de puieti au fost plantati in acest an de voluntari in cadrul initiativei nationale de impadurire "Plantam fapte bune in Romania", anunta organizatorii campaniei, informeaza Agerpres. Plantarea celor mai mult de 500.000 de puieti a avut loc pe o suprafata de 113 hectare,…