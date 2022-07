Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut verificari si l-au depistat pe soferul nervos in urma vizionarii unei filmari care a fost facuta cu o camera de bord, de catre un alt participant la trafic. Un sofer cu numere de Vrancea s-a razbunat pe un alt participant la trafic intr-o intersectie din orasul Iasi, pulverizand…

- ULTIMA ORA… Perchezițiile au loc in mai multe județe din țara, printre care și județul Vaslui și vizeaza un grup infracțional organizat specializat in deturnare de fonduri. De asemenea, lideul gruparii, un barbat din Capitala țarii, a fost ridicat din pat de catre anchetatori. Pe surse, am aflat ca,…

- Un barbat a fost urmarit cu focuri de arma pe DN1 dupa ce refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor. Surse din ancheta spun ca barbatul și-a agresat unchiul, care avea un ordin de protecție impotriva sa. Acesta ar fi fost și motivul pentru care a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor. Imediat…

- INFRACȚIUNE… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui cetațean din R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera documente false pentru autovehiculul pe care il conducea. Astfel, in data de 12 iunie a.c., in jurul orei…

- MITING… Au trecut trei zile de protest in Piața Victoriei dar, pana acum, poștașii s-au ales doar cu promisiuni și discuții fara rezultat. Cu toate acestea, protestatarii spun ca nu se vor lasa descurajați și vor contina protestele pana cand cererile lor vor fi rezolvate. Protestul din Piața Victoriei…

- UPDATE 13.40. Deținutul periculos, care a evadat din Spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitala, unde era internat pentru investigații medicale, a fost prins in Piața Matache, din Capitala. Parasirea de sub escorta fara autorizare este asimilata evadarii și se pedepsește cu inchisoare de la șase luni la…

- Rapperul Puya a fost prins de catre oamenii legii sub influența substanțelor interzise, in decursul zilei de miercuri, 27 aprilie, in Capitala. Polițiștii bucureșteni efectuau un control de rutina, iar rezultatul artistului pentru drugtest a ieșit pozitiv. Puya a fost prins in timp ce conducea sub influența…

- O geanta in care s-ar afla un obuz a fost gasita pe o strada din București. Polițiștii au fost chemați printr-un apel la 112. Potrivit unui comunicat al poliției, incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, cand Secția 10 Poliție a fost sesizata cu privire la faptul ca pe o strada, a fost observata…