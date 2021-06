Iași: Stâlpi pe mijlocul trotuarelor. Pietoni revoltați Lucrari complexe pentru reabilitarea unei importante linii de tramvai din Iasi. Spre indignarea celor care circula prin zona, zeci de salpi au ramas in mijlocul trotuarelor. Primaria a postat imagini pe internet, dar pentru a se lauda cu stadiul lucrarilor. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

