Iaşi: jumătate din infectaţii Covid ajung acum în spital, 10 la sută dintre ei mor Ieri, o noua zi cu multe cazuri la Iasi, dar si cu vesti deloc bune de la infectionisti. Valul 4 este mai dur decat valurile 2 si 3: jumatate din cei infectati ajung in spital, si 10- dintre ei mor, arata cifrele. Sectiile ATI COVID din reteaua medicala ieseana sunt 100- ocupate. Saloanele de confirmati „pocnesc" efectiv, iar Iasul se pregateste, dupa trei valuri de pandemie trecute acceptabil, sa transfere primul bolnav COVID in alt judet. Pentru ca, aici, nu mai are unde. Acest lucru nu s-a intamplat pana acum, in ultimele 18 luni. „Maine atingem capacitatea maxima. De maine incolo, asteptam… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

