- La invitația Alianței Sindicatelor din Industria de Aparare și Aeronautica … Post-ul Directorul general la CN ROMARM, Gabriel Țuțu a fost prezent azi la Uzina Automecanica Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In scopul unor evenimente ce se pot solda cu pierderea vetilor omenesti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, reaminteste cetatenilor principalele reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor.In aceasta perioada a anului, principalele cauze de izbucnire a incendiilor la locuinte…

- Contraterorismul irakian a anuntat luni ca l-a arestat pe "directorul administrativ" al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), un irakian al carui nume de razboi era 'Abu Naba', in momentul in care a coborat din avion la Bagdad, potrivit Agerpres. Barbatul a fost retinut in octombrie atunci…

Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de luni, 23 noiembrie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate...

- Directorul medical al Spitalului Militar Galati, Constantin Vlase, va prelua conducerea Spitalului Judetean Sibiu. Ministerul Apararii Nationale a precizat, vineri, pentru News.ro, ca locotenent-colonelul medic Constantin Vlase, directorul medical al Spitalului Militar din Galati, va prelua…

- Începând cu anul viitor, pasagerii de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca vor putea calatori cu lichide în bagajele de mâna și nu vor mai fi nevoiți sa scoata laptopurile, la controlul de securitate. Aceste…

- Ziarul Unirea VIDEO| ISU Alba: Recomandari pentru cetațeni pentru prevenirea și apararea impotriva incendiilor specifice sezonului rece Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba, emite un set de recomandari cetațenilor, pentru a-și proteja locuințele de incendii pe timpul sezonului…

- Nici nu și-a luat in primire mandatul de președinte al Consiliului județean Timiș, și Alin Nica a pornit pe șantiere sa vada stadiul lucrarilor. „Mai sunt cateva zile pana cand se va face investirea in funcție la Consiliul Județean Timiș. Pana atunci, doresc sa aflu cat mai multe detalii despre proiectele…