- Antrenorul echipei scotiene Glasgow Rangers, fostul mare fotbalist englez Steven Gerrard, a declarat, miercuri seara, ca romanul Ianis Hagi a fost ''scanteia'' de care avea nevoie echipa sa pentru a castiga meciul cu Hibernian.

- Antrenorul echipei scotiene Glasgow Rangers, fostul mare fotbalist englez Steven Gerrard, a declarat, miercuri seara, ca romanul Ianis Hagi a fost ''scanteia'' de care avea nevoie echipa sa pentru a castiga meciul cu Hibernian. Hagi, la doar al doilea sau meci pentru Rangers…

- Ianis Hagi, 21 de ani, a fost decisiv la primul joc in care a intrat titular la Glasgow Rangers.Internaționalul roman a marcat golul victoriei din meciul cu Glasgow Rangers - Hibernian, scor 2-1, cu o execuție care a ridicat publicul in picioare.Astfel, in minutul 84, Ianis Hagi a prins un voleu la…

- "Ce seara! Zi foarte speciala pentru mine. La multi ani, tata! Efort si spirit de echipa minunate astazi! Foarte fericit ca am inscris primul meu gol si mai important pentru ca am obtinut trei puncte. Multumesc pentru sustinere, sa o tinem tot asa", a notat Ianis Hagi. Fotbalistul echipei Glasgow Rangers,…

- Fotbalistul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a inscris un gol in meciul castigat, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Hibernian, in etapa a XXV-a a campionatului Scotiei, potrivit news.ro.Ianis Hagi a marcat primul sau gol pentru Rangers chiar in ziua…

- Ianis Hagi (21 de ani), noul numar 7 al lui Glasgow Rangers, se bucura deja de un capital imens de simpatie din partea fanilor „protestanților”. In cel mai britanic mod posibil, fanii i-au dedicat lui Ianis Hagi un cantec la scurt timp dupa ce fiul „Regelui” a fost prezentat oficial la echipa antrenata…

- Tanarul international roman Ianis Hagi ar urma sa fie imprumutat de echipa sa actuala, Genk, campioana Belgiei, in Scotia, la Glasgow Rangers, formatie pregatita de Steven Gerrard, scris gsp.ro, citand surse din Belgia.In varsta de 21 de ani, Ianis, fiul lui Gica Hagi, a fost transferat de Genk in iulie…

- Ianis nu a convins la Genk, mai ales de la venirea noului antrenor, Hannes Wolf, care nu l-a inclus nici in lot la ultima partida, contra lui Gent, asa ca si clubul si jucatorul ar cauta o schimbare. Presa din Belgia scrie joi ca Genk ar vrea sa-l imprumute pe fiul lui Gica Hagi, iar conform informatiilor…