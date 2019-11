Horoscop MARTI 19 NOIEMBRIE 2019. Marte intra in Scorpion pentru 6 saptamani!

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a doua jumatate a lunii noiembrie anunța cateva schimbari majore in mersul astrelor, ceea ce inseamna ca vom avea parte de situații neprevazute și de mici accidente, aproape imposibil de evitat. Dar dintre tot zodiacul, doar trei zodii sunt profund afectate. Afla daca te numeri printre ele! Scorpionii…

- Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilei de dragoste pentru azi SAMBATA 2 NOIEMBRIE 2019. Soarele in Scorpion se armonizeaza cu Nodurile Lunare azi si exista lumina la capatul tunelului! Urmeaza aceasta lumina prin intuneric… Este o zi buna sa fii aproape de oameni care…

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 1 NOIEMBRIE 2019; de ieri, Mercur este retrograd in Scorpion pana pe 20 noiembrie dar nu e nici pe departe asa de rau pentru ca de azi suntem ajutati de Univers : planeta iubirii Venus se muta din Scorpion in Sagetator, ridicand nivelul relatiilor…

- „Va pregatiti de o schimbare remarcabila!", a spus astrologul Daniela Simulescu, despre una dintre zodii, avertizand ulterior, scrie dcnews.ro. „Trebuie sa acceptati schimbarea, sa acceptati decizia pe care ati luat-o. Acea schimbare poate fi in zona profesionala, in zona relationala sau in zona…

- Afla in continuare ce aduc astrele in amor pentru fiecare zodie in parte! Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Viata ta sentimentala este incercata de turbulente asa ca este imperativ necesar sa ai o discutie cu partenerul de cuplu astfel incat sa descoperiti impreuna principalele…