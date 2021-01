Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 19 noiembrie 2020. Leii nu trebuie sa devina frustrati daca eforturilor lor nu dau rezultatele pe care le asteapta. Mare atenție, pentru Scorpion, la felul în care reacționeaza ceilalți, la propunerile pe care le faci. Horoscop…

- Horoscop 16 noiembrie 2020. Astrologii au vesti bune pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere emotional. Horoscop 16 noiembrie 2020. Berbec Implicati-va azi, nu va feriti sa va puneti în lumina reflectoarelor. Daca vedeți…

- Mercur si Marte isi incep miscarea directa. Jupiter si Pluto se intalnesc pentru ultima data in acest an. Spre finalul lunii ne vom bucura de o frumoasa eclipsa de Luna plina in penumbra, in zodia Gemeni. Sa nu uitam nici de "infricosatorul" vineri 13. Dar nici de puternica Luna noua in Scorpion…

- Ori de cate ori aceste planete personale schimba zodia gazda, energia lor se mixeaza cu cea a zodiei respective iar noi simtim o noua influenta pe domeniile patronate de ele. Cand are loc o sincronicitate ca aceasta, ca doua planete sa intre in aceeasi zi si in aceeasi zodie, mesajul este important,…

- HOROSCOP TOAMNA 2020 Cristina Demetrescu. "Traversam o perioada in care pot spune ca nu sunteți nici cea mai favorizata zodie, dar nici cea mai defavorizata. Ce este important de știut este ca totul depinde de voi și de felul in care va propuneți sa mișcați lucrurile din loc. Este adevarat ca intrarea…

- Luna Noua in Balanta 2020 este o veste buna pentru noi. Se va simti romantica, flexibila, iubitoare, sociala, o cu totul alta energie decat Luna plina in Pesti de acum doua saptamani care s-a simtit cu o energie mai grea, emotionala si pe alocuri confuzanta. Luna Noua inseamna intotdeauna loc pentru…

- Horoscop special: Luna Noua in Balanta 2020. Sezonul zodiei Balantei 2020 a inceput, toamna a inceput oficial pe 22 septembrie o data cu echinoctiul de toamna, iar acum ne bucuram de o Luna Noua in zodia diplomata si armonioasa Balanta. Luna Noua in Balanta 2020 este o veste buna pentru noi.…

- BERBEC: Astazi veti avea succes in tot ce faceti. Ascultati-va intuitia si actionati cum va zice vocea interioara. Aveti toata sustinerea celor din jur.TAUR: Lucrurile s-ar putea complica pentru voi.