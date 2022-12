Horoscop 27 decembrie 2022. Cui îi îndeplinește Sfântul Ștefan dorințele Horoscop 27 decembrie 2022. Astazi este Sfantul Ștefan, iar anumiți nativi aflați sub protecția sa se bucura astazi de dorințe indeplinite. Nu doar sarbatoriții zilei sunt vedetele zilei, din punct de vedere astrologic, ci și anumiți nativi ceva mai norocoși! Horoscop 27 decembrie 2022 Berbec Cat de repede a zburat timpul pentru Berbeci! Acești nativi pot vedea situațiile din viața lor dintr-o alta perspectiva, cu totul diferita. Astrele ii asigura ca bucuria pura sta tocmai in detalii și astazi trebuie sa aiba mare grija cu gandurile pentru ca atrag tot ceea ce transmit in Univers sub forma de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 26 decembrie 2022. Schimbari mari pentru unele zodii, chiar in a doua zi de Craciun. Atat de mari ca le-ar putea influența toata viața de azi incolo, insa depinde și de deciziile fiecarui om in parte. Așa cum se spune, Dumnezeu iți da, dar nu-ți baga și-n traista. Iata ce zodii iși schimba,…

- Horoscop 24 decembrie 2022. Suntem in Ajunul Craciunului și daca porcul nu se ingrașa in ajun, conform expresiei, faptele bune se mai pot face și in ajun, așa incat Moș Craciun sa vina cu mai multe daruri. Aveți grija ce faceți astazi pentru ca se contorizeaza undeva in Univers! Horoscop 24 decembrie…

- Horoscopul zilei de 16 decembrie 2022 anunța ca nativii din zodia Scorpionului vor avea parte de multa susținere din partea prietenilor, iar Leii se simt copleșiți de responsabilitați. Iata cum va fi ziua de 16 decembrie 2022 pentru toate zodiile și cine nu trebuie sa semneze acte importante astazi!…

- Astrele se aliniaza cum nu se poate mai favorabil pentru o zodie, care in decembrie va decide sa acorde o a doua șansa unei relații din trecut. Acești nativi au noroc pe plan personal, caci sarbatorile ii vor prinde cu zambetul pe buze și cu multa voie buna.

- Piatra potrivita zodiei Scorpion. Scorpionul este al optulea semn al zodiacului. Scorpionii s-au nascut intre 23 octombrie și 22 noiembrie. Elementul Scorpionului este apa, iar planeta conducatoare este Pluto sau Marte. Ca toate celelalte semne zodiacale, Scorpionii sunt influențați de anumite pietre.…

- Cum e viața langa o persoana din zodia Gemeni. Cum se comporta și ce obiceiuri are. Inainte de a alege sa formezi un cuplu cu o persoana din zodia Gemeni, este bine sa știi ce te așteapta. In primul rand acești nativi sunt dificil de satisfacut, au dorințe ascunse, dar și ganduri pe care le țin departe…