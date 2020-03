HOROSCOP 22 MARTIE 2020. Conflicte familiale, nervi şi cheltuieli neprevăzute Horoscop 22 martie 2020 Berbec Cei aflati sub acest semn zodiacal isi pot schimba stilul de viata. renuntati la acele activitati care nu va aduc niciun beneficiu, la vicii sau pur si simplu la anumite lucruri care va tin ocupati fara rost. Incercati sa stati departe si de tehnologie, macar cateva zile. Fiti voi cu voi insiva, fara alte distrageri. S-ar putea sa observati o schimbare pozitiva in starea voastra de spirit. Horoscop 22 martie 2020 Taur 22 martie 2020 Taur Nativii Taur pot da gres astazi daca decid sa se implice intr-o discutie cu o ruda indepartata. S-ar putea ca diferenta intre generatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

