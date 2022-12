Horoscop 2 Decembrie. Nativii care au astăzi de suferit din cauza orgoliului Ziua de astazi va fi incarcata cu trairi intense pentru unele zodii. Din cauza orgoliilor, acești nativi vor ajunge chiar sa verse lacrimi amare. Horoscop 2 Decembrie BERBEC Ții cu tot dinadinsul sa ți se dea dreptate in orice context. In caz contrar ești oricand pregatit sa-i ataci pe cei din jur. Nu toata lumea iți va tolera un astfel de comportament. Horoscop 2 Decembrie TAUR Cei nascuți sub semnul Taurului se confrunta astazi cu mici probleme financiare. Din acest motiv vor fi extrem de irascibili. La birou, dar și acasa nu vor reuși sa scape de aceasta atitudine. Daca nu vrei sa ii indepartezi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

