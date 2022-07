Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Guța a reușit sa ajunga la spital in Turcia, dar medicii nu au putut sa o opereze, deoarece risca sa nu se mai trezeasca din operație. In exclusivitate pentru Antena Stars, manelista a oferit detalii despre starea ei de sanatate.

- Anca Pandrea, in varsta de 76 de ani, a ajuns la spital, unde a primit ingrijiri medicale. Actrița a facut primele declarații despre starea sa de sanatate.Anca Pandrea a marturisit ca a ajuns recent la spital, dupa ce nu s-a simțit deloc bine. Actrița a povesti pentru Click! ca nu mai iese din casa…

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- Cristian Arșinel, baiatul cel mic al lui Alexandru Arșinel, a facut primele declarații despre starea de sanatate a tatalui sau pentru Ego . La inceputul lunii mai, Fanatik scria ca actorul ar fi ajuns de urgența la spital din cauza problemelor cardiace. Fiul lui Arșinel a marturisit ca tatal lui se…

- Valentin Uritescu, in varsta de 80 de ani, a fost internat de urgența la spital. Actorul care sufera de sindromul extrapiramidal se afla intr-un centru de ingrijire, insa, dupa ce a acuzat stari de rau a fost dus de urgența la un spital privat.

- Actorul Valentin Uritescu, originar din Vinerea, a fost internat la un spital particular din Capitala, dupa ce starea acestuia de sanatate s-a deteriorat. Valeria Uritescu, soția actorului, a facut primele declarații despre starea de sanatate a acestuia. „Aștept și eu vești. A fost dus la un spital…

- Cristian Daminuța și soția lui nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! In urma cu cateva zile, baiatul fotbalistului a ajuns de urgența pe mainile medicilor, asta dupa ce a facut febra 39, urmata de o convulsie. Iata cum se simte in aceste momente! Declarații in exclusivitate la Antena…