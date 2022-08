Hidroelectrica a decis să continue lucrările la barajul abandonat, situat la doi kilometri de centrul Sebeșului Compania de stat Hidroelectrica a decis, dupa mai bine de 10 ani, sa continue un proiect abandonat pentru care s-au cheltuit deja zeci de milioane de lei. Este vorba despre un „lac redresor” cu hidrocentrala construit parțial pe Valea Sebeșului, la circa 2 kilometri de centrul orașului Sebeș. Santierul este abandonat de mai bine de […] The post Hidroelectrica a decis sa continue lucrarile la barajul abandonat, situat la doi kilometri de centrul Sebeșului first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

