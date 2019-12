Harvey Weinstein, producatorul de la Hollywood cazut in dizgratie in urma cu doi ani, va fi supus saptamana aceasta unei operatii la spate, dupa ce in luna august a fost implicat intr-un accident de masina, scrie Variety, potrivit Agerpres.

El se deplaseaza de atunci sprijinit in baston. Aceeasi imagine a fost afisata vinerea trecuta, in fata curtii de justitie, unde a fost participat la o audiere privind cautiunea. El urmeaza sa revina miercuri in fata judecatorului.

Pe 6 ianuarie urmeaza sa inceapa procesul pentru sase capete de acuzare, viol si abuz sexual.

