- Harvey Weinstein va fi transferat la inchisoarea de stat din New York, dupa doua zile de cand a ajuns la cea din Rikers, potrivit Variety, potrivit news.ro.Fostul producator va fi trasnferat la inchisoarea de maxima securitate din orasul Fishkill, regiunea Hudson Valley din New York, potrivit…

- Marele producator hollywoodian Harvey Weinstein s-ar fi ranit in inchisoare duminica, in urma unei cazaturi. Avocații sai au cerut clemența din partea judecatorului din New York, invocand numeroa...

- Procesul in care fostul producator de film Harvey Weinstein (67 de ani) este acuzat de viol va incepe marti, 7 ianuarie, la New York, scrie Reuters, iar mogulul de la Hollywood, risca pedeapsa cu inchisoare pe viata.