Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarile online intre soti sau parteneri, actuali sau fosti sunt incriminate de Legea impotriva violentei domestice. Modificarile legislative fac referire si la "accesul ilegal de interceptare a comunicatiilor si datelor privateldquo;. Legea violentei domestice defineste violenta, indiferent daca…

- Harțuirea online, dar și „revenge porn” sunt doua dintre cele mai mari probleme aparut in era internetului. Klaus Iohannis a promulgat legea care definește harțuirea online ca fiind parte a violenței domestice, scrie Mediafax.ro. Violenta cibernetica este definita in noua lege ca „hartuire online, mesaje…

- O lege publicata luni, 6 iulie, in Monitorul Oficial prevede ca violenta cibernetica cu toate consecintele ce decurg din ea, face parte din violenta domestica. Victimele vor putea cere si ordine de protectie.

- Harțuirea, amenințarea și discriminarea in mediul online reprezinta probleme grave, care au luat amploare in ultimii ani la noi in țara. Fara o lege care sa ii descurajeze pe agresorii din spatele ecranelor, consecințele unor astfel de abuzuri pot fi chiar fatale. Legea violenței online a fost acum…

- Mediul online a determinat amplificarea activitatii infractionale prin facilitarea comiterii anumitor fapte. Spre exemplu, online-ul reprezinta un mediu prielnic hartuitorilor datorita usurintei cu care se pot efectua atacurile. De asemenea, posibilitatea de a savarsi astfel de fapte fara a fi in contact…

- Proiectul de lege ce prevede incriminarea violenței cibernetice pe rețelele sociale sau in alt mediu online a fost adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. Proiectul se refera la modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice. Prin acest act…

- Cadrele didactice au primit oficial atribuții prin fișa postului referitoare la predarea și evaluarea elevilor in mediul online. Aceste prevederi se regasesc in noua fișa-cadru pentru personalul didactic din preuniversitar, publicata in Monitorul Oficial. Noua fișa a postului introduce și sarcina profesorului…