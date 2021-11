Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Carter a declarat pentru Times Radio ca exista un risc mai mare de tensiuni in noua era a "lumii multipolare", in care guvernele concureaza pentru diferite obiective si agende diferite, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters."Cred ca trebuie sa avem grija ca oamenii sa nu accepte ca acest…

- O harta epidemiologica realizata de Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC)arata cât de grav afectata este țara noastra. Aceasta harta este realizata în funcție de rata de incidența COVID-19 din ultimele 14 zile raportat la 100.000 de locuitori și rata de pozitivare a testelor.…

- Polonia susține ca Rusia este vinovata de numarul tot mai mare de imigranți de la granița. Ba mai mult, oficialii polonezi acuza statul rus ca ofera sprijin logistic Belarusului pentru „alimentarea” fluxului de migranți. Stanislav Zarin, purtator de cuvant al ministrului care coordoneaza serviciile…

- Un numar de 18 start-up-uri de tehnologie din Romania au fost selectate pentru Programul Spotlight 2021, organizat de How To Web, una dintre cele mai importante conferinte anuale de tehnologie si inovatie din Europa, au anuntat organizatorii intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES.…

- Mai multe probe documentare privind impactul pe care regimul totalitar comunist l-a avut în tarile ex-sovietice si, în special, în R. Moldova se regasesc în cele 800 de pagini ale volumului „Fara prescriptie. Aspecte ale investigarii crimelor comunismului…

- Franta intentioneaza sa majoreze de la 1 octombrie salariul minim la 10,48 euro (12,37 dolari) pe ora, a anuntat ministrul Muncii Elisabeth Borne, transmit DPA și Agerpres. Cresterea de 23% va compensa inflatia, asa cum prevede legea, a explicat oficialul francez. Preturile de consum în Franta…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescand de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din aproape un deceniu, a declarat sambata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, transmite…

- Inflația in UE a crescut la 2,5% in luna iulie 2021, de la 2,2% in perioada precedenta. Cele mai ridicate rate sunt in Estonia, Polonia, Ungaria, Lituania si Romania, arata Eurostat. Aceasta a scazut in...