- Danemarca, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Luxemburg, Elvetia si Slovenia sunt cele mai sigure locuri pentru calatorii in 2020, potrivit unei harti a riscurilor, aflata la a 11-a editie, intocmita de compania de asigurari International SOS. Pe de alta parte, cele mai periculoase sunt raspandite…

- Romania ocupa locul 45 din 149 de tari, fiind depasita de toate celelalte state membre ale Uniunii Europene in studiul Indicele de Progres Social 2019, privind calitatea vietii si bunastarea sociala, realizat de organizatia nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte, care arata ca,…

- Romania se afla in fruntea topului cu țarile din Uniunea Europeana ale caror populații sunt cele mai supuse riscului de saracie și excluziune sociala, cu 32,5%, arata Oficiul European de Statistica (Eurostat), citat de Agerpres. Doar Bulgaria ne depașește, la limita, in acest clasament, cu un procent…

- Reprezentativa Romaniei s-a clasat pe locul 1 la Campionatul European de Securitate Cibernetica (ECSC) 2019, podiumul fiind completat de Italia (locul II) si Austria (locul III). Cea de-a sasea editie ECSC, organizata in premiera de tara noastra, a reunit echipe din 20 de state, formate din…

- Studiul „Indicele de progres social 2018“ privind calitatea vieții și bunastarea sociala a cetațenilor in 146 de țari ale lumii, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative, cu sprijinul Deloitte, arata ca Romania ocupa locul 44 in acest clasament (fața de 51, anterior), fiind depașita…

- Romania se afla pe ultimul loc in randul tarilor UE, desi se afla pe locul 45 din cele 149 tari analizate la nivel mondial, cu un scor general de 74.81. In perioada 2014-2019, Romania a ocupat locul 51 in 2014, 50 in 2015, 42 in 2016, 44 in 2017 si 2018, 45 in 2019. Doar in 2016, Romania a reusit sa…

- EASO a anuntat ca au fost 62.900 de cereri, in crestere cu 26% fata de iunie, notand ca aceasta este cea mai mare cifra dupa martie 2017. Statisticile acopera Uniunea Europeana, plus Norvegia si Elvetia.Cresterea "poate fi partial" explicata prin faptul ca au existat foarte putine cereri…