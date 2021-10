Harrison Ford a avut parte de o filmare cu emoții în Italia Starul Harrison Ford, aflat in Italia, unde filmeaza mai multe scene pentru o serie de filme, și-a pierdut vineri dupa-amiaza cardul de credit, scrie Agenția ANSA, conform romania24.ro . Actorul american a ales stațiunea balneara Mondello din Palermo pentru a petrece cateva ore de relaxare. A fost asaltat de numeroși fani și s-a refugiat intr-un bar. Intre timp, Ford și-a pierdut cartea de credit. Un localnic din Palermo a gasit cardul și l-a predat polițiștilor din Mondello. In cateva minute, poliția a dat de urma proprietarului, Harrison Ford , care a fost gasit chiar in barul in care se refugiase.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

