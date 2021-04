Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de coordonare a vaccinarii (CNCAV) a anuntat, marti, ca 76.590 persoane au fost vaccinate de la ultima raportare, cele mai multe primind prima doza de vaccin. Potrivit CNCAV, de la ultima raportare au fost vaccinate 76.590 de persoane, dintre care 58.050 cu serul Pfizer, 8.744 cu Moderna si…

- Da, persoanele vaccinate cu oricare dintre vaccinurile autorizate și folosite in Romania pot dona plasma. De asemenea, acestea pot dona și sange sau trombocite dupa vaccinarea anti COVID-19, transmite Ministerul Sanatații. Persoanele vaccinate nu au o contraindicație referitoare la donarea de plasma…

- Peste 54.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 234 de reacții adverse, a anunțat miercuri Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Potrivit CNCAV,…

- V. Gheorghița: Romania continua vaccinarea cu AstraZeneca Dr. Valeriu Gheorghița, coordinator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. LIVE VIDEO: Conferința de presa susținuta de președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea împotriva…

- 49.576 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate sambata de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 42.699 de persoane. Din…

- Un roman a fost vaccinat cu doza gresit la rapel. In loc sa i se administreze serul de la Pfizer, un batran a fost imunizat cu Moderna la rapel. Incidentul s-a petrecut la Targu Jiu. „Am fost chemat de o persoana in cabina pe care scria Moderna. Am intrat nedumerit si cand s-a apropiat cu seringa, am…

- Comitetul campaniei de vaccinare din Romania vine cu precizari dupa publicarea datelor de catre Ministerul Sanatații privind imunizarea populației, inclusiv categoriile speciale de angajați ai statului și prioritizarea acestora. CNCAV spune ca din cele 116 de fluxuri de vaccinare din Capitala unde sunt…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat vineri ca a cerut autorizatie de la diferite autoritati sanitare din intreaga lume pentru a creste cu 50% capacitatea flacoanelor sale de vaccin impotriva COVID-19, pentru a accelera campaniile de vaccinare in curs, relateaza sambata AFP, conform…