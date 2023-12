Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Xavier Pascual a comunicat lotul largit, de 35 de jucatori, pentru Campionatul European masculin din luna ianuarie. Doar 20 dintre acești jucatori vor face deplasarea la turneul final din Germania. Echipa noastra naționala face parte din Grupa B, alaturi de Spania, Croația și Austria.…

- Sambata, 26 noiembrie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Dinamo Pancevo (Serbia), prima manșa a turului III din EHF European Cup. Partida retur se va disputa sambata, 2 decembrie, la Pancevo (ora 20.00, la noi). Partida tur va fi arbitrata…

- Lotul național de handbal tineret se va reuni in 20 noiembrie la Izvorani. Apoi, in perioada 22-25 noiembrie, Romania va participa la un turneu internațional in Praga (Cehia). Acolo va intalni Cehia (23 noiembrie, ora 17.30), Ungaria (24 noiembrie, 17.00) și Norvegia (25 noiembrie, 11.00). Antrenorul…

- Sambata, 11 noiembrie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Targu Jiu, joc din cadrul etapei a 10-a din Liga Florilor MOL. A fost penultimul joc oficial din acest an pentru fetele noastre și ultimul pe teren propriu. CS Minaur Baia Mare – CSM Targu…

- Sambata, 11 noiembrie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Targu Jiu, joc din cadrul etapei a 10-a din Liga Florilor MOL. Este penultimul joc oficial din acest an pentru fetele noastre și ultimul pe teren propriu, astfel ca așteptam…

- Echipa de handbal masculin a CS Minaur Baia Mare debuteaza cu o dubla pe teren propriu in EHF European Cup, adversara echipei noastre fiind Odesa (Ucraina). Ambele jocuri vor avea loc in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare, primul joi și al doilea sambata. Ambele meciuri vor putea fi urmarite…

- Sambata, 30 septembrie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Constanța, joc din cadrul etapei a 6-a din Liga Zimbrilor. Este vorba de un meci derby, in care suntem convinși ca va conta foarte mult și aportul publicului, mereu al optulea jucator al…

- Sambata, 23 septembrie, de la ora 17.30, in direct la Pro Arena, se va disputa partida dintre CS Dacia Mioveni și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 5-a din Liga Florilor MOL. Jocul va fi gazduit in noua sala a sporturilor din Mioveni, unde au avut mai multe jocuri internaționale in aceasta…