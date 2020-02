Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 27-24 (16-13), vineri seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa acasa de echipa maghiara Gyori Audi ETO KC, cu scorul de 29-20 (10-6), sambata, in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a inceput foarte bine si a condus cu 2-0 si 3-1, iar jocul a fost echilibrat in continuare pana in minutul…

- SCM Ramnicu Valcea a invins fara probleme formatia suedeza IK Savehof, cu scorul de 23-17 (15-7), duminica, in deplasare, la Partille, in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a reusit a doua victorie consecutiva in grupa principala, dupa un meci…

- SCM Ramnicu Valcea a invins categoric echipa slovena RK Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 31-16 (14-8), in Sala Sporturilor Traian, in meciul sau de debut in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la...

- CS Dinamo Bucuresti a invins echipa daneza GOG Gudme, cu scorul de 32-31 (18-16), duminica, la Odense, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a incheiat neinvinsa meciurile din grupa, cu sapte victorii si trei egaluri. Dinamo a fost aproape permanent…