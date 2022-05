Handbal feminin: Minaur se impune la Deva și are toate șansele să-și păstreze locul 6 Vineri dupa-amiaza, Sala sporturilor din Deva a fost gazda partidei dintre CSM Deva și Minaur, joc din cadrul etapei a 24-a din Liga Florilor MOL. Un meci restanța, deoarece echipa noastra a participat weekend-ul trecut la turneul Final Four din Liga Europa. Minaur s-a impus cu 38-18, fara probleme, conducand partida de la inceput la sfarșit. Minaur s-a distanțat la cinci puncte de Zalau și are toate șansele sa ramana acolo. Sigur, daca ar obține doua victorii s-ar putea și mai bine, dar nu uitam ca in ultima etapa vom juca in deplasare cu CSM București. Minaur a facut un meci bun, și-a vazut… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

