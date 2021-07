Stiri pe aceeasi tema

- Clasata pe locul al doilea in Liga Florilor in sezonul 2020-2021, CS Minaur Baia Mare a cerut un loc in Liga Campionilor. Cum EHF nu i-a acordat acest loc, echipa noastra va juca in EHF European League, la fel cum a facut-o și sezonul trecut. Și la fel ca atunci, CS Minaur va intra in […] Source

- Sezonul trecut a fost unul fructuos pentru echipa de handbal feminin a CS Minaur Baia Mare, fiind incheiat cu o medalie de argint in Liga Florilor și una de bronz in EHF European League. In sezonul 2021-2022, baimarencele vor juca pe trei fronturi, campionat, aceeași cupa europeana ca și sezonul trecut…

- Portarul Elena Voicu va juca in sezonul viitor la echipa de handbal CS Rapid Bucuresti, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Voicu, un portar cu selectii in echipa nationala, cu mare experienta in Liga Florilor si in cupele europene, a evoluat in ultimele trei sezoane la Magura Cisnadie…

- © Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu s-a vaccinat cu a doua doza: Cum se simteBUCURESTI, 4 iul – Sputnik, Doina Crainic. In timpul conferinței sale de presa bisaptamanale, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat vineri, 2 iulie, cu privire la o perioada foarte periculoasa…

- Pe final de luna iunie, consilierii locali se vor intruni in ședința ordinara a lunii in curs pentru a aproba sau nu mai multe proiecte de hotarare. Printre acestea va fi și cel privitor la aprobarea nivelului valorii biletelor și abonamentelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu…

- Echipele de handbal Juniori IV masculin și feminin de la Sporting Ghimbav au ajuns în faza finala a campionatului național ,intrând între cele mai bune echipe din tară la această categorie de vârstă! Echipele urmând să lupte pentru medalii la turneele finale în perioada 23-27 iunie , băieții…

- De miercuri pana vineri, la Cluj-Napoca și la Turda sunt programate doua etape din cadrul Ligii Florilor MOL. Singura partida disputata miercuri a opus CS Minaur și Gloria Bistrița, meci in devans, pentru ca Minaur are de jucat la finele acestei saptamani in Final Four-ul EHF European League. Din același…

- • SCM Rm. Valcea, CSM București și Minaur Baia Mare lupta cot la cot in drumul spre titlu! In prima etapa a returului, la Bistrița, toate cele 3 au inregistrat victorii. Minaur a avut cele mai mari emoții cu Zalaul lui Tadici. Așadar, luni, 26 aprilie: Victorie pentru echipa valceana in prima etapa…