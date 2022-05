Stiri pe aceeasi tema

Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a fost invinsa duminica, la Viborg, de formatia daneza Herning Ikast,in urma aruncarilor de la 7 metri, scor 29-28 (14-12, 24-24), in finala mica a Turneului Final Four din European League, noteaza news.ro.

Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins duminica, in deplasare, formatia Gloria Bistrita, scor 32-23 (20-12), in mansa unica din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, si s-a calificat la Turneul Final Four, potrivit news.ro.

Campioana CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 26-25 (15-13), joi, in deplasare, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii Nationale de handbal feminin, anunța agerpres.

Echipa de handbal feminin Rapid Bucuresti a invins greu, miercuri, vicecampioana Minaur Baia Mare, scor 34-31 (20-16), in etapa a 12-a, intermediara, a Ligii Nationale. Minaur a reclamat si unele decizii de arbitraj, anunța news.ro.

CS Rapid Bucuresti, liderul Ligii Nationale, o va infrunta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin pe SCM Gloria Buzau, detinatoarea trofeului, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la sediul Federatiei Romane de Handbal, conform Agerpres.

Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare s-a calificat duminica, in deplasare, in semifinalele European League, dupa ce a remizat cu formatia norvegiana Sola HK, scor 29-29 (10-16), in mansa retur din sferturile competitiei, potrivit news.ro.

Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a invins duminica, in deplasare, formatia ungara Vaci NKSE, scor 31-30 (15-16), in ultimul meci din grupa D a European League, potrivit news.ro.

Liderul CS Rapid Bucuresti a fost invins de SCM Gloria Buzau cu scorul de 30-25 (10-8), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin.