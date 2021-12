Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vrancea, in data de 4 decembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 579 persoane in carantina la domiciliu; 107 persoane in izolare la domiciliu; 56 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI, 4…

- In județul Vrancea, in data de 19 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 617 persoane in carantina la domiciliu; 471 persoane in izolare la domiciliu; 150 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 17 persoane sunt internate la ATI,…

- ℹCa urmare a faptului ca Municipiul Focșani a depașit incidența de 6/1.000 de locuitori, au fost dispuse urmatoarele masuri: ????Masca de protecție este OBLIGATORIE atat in spațiile inchise cat și in cele deschise cum ar fi: in piețe, in obor, in parcuri, in stațiile de așteptare, in autobuze sau microbuze…

- Un nou tratament impotriva celei mai frecvente forme de cancer la ochi la adulti arata rezultate incurajatoare, a anuntat joi Institutul Curie, care se ocupa de aproximativ doua treimi dintre cazurile noi de acest tip cancer in Franta, relateaza AFP. Cu 500 pana la 600 de cazuri noi pe an in Franta,…

- Reprezentanții Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia‟ din Focșani anunța spectacole „de prima mana‟ și „oferte de neratat‟ pentru lunile septembrie și octombrie. Laura Cosoi, Anca Țurcașiu sau Alexandru Repan sunt doar cațiva dintre actorii care vor urca pe scena teatrului focșanean in aceasta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea prin care crește la 6 la mie pragul incidenței COVID la care se inchid magazinele la ora 18:00 și la care se introduce carantina de weekend. In hotarare sunt prezente și masurile de scutire de carantina pentru persoanele vaccinate, precum și…

- CSM Focșani 2007 – CSM Adjud 1946 3-0 (3-0) Victoria Gugești a facut scorul etapei Etapa de la sfarșitul saptamanii trecute in Superliga Vrancei a avut cap de afiș partida de pe Milcovul dintre echipa a doua a CSM 2007 și nou inființata CSM Adjud 1946, club organizat pe baze solide, cu un lot […]…