- Guvernul președintelui democrat Joe Biden a anunțat vineri ca va cere Curții Supreme a Statelor Unite sa blocheze o lege extrem de restrictiva a Texasului privind avortul, pe care înalta instanța, dominata de conservatori, a refuzat sa o suspende, potrivit AFP.„Departamentul de Justiție…

- O Curte de apel federala a permis vineri Texasului sa restabileasca o lege care interzice majoritatea avorturilor in acest stat american, la doua zile dupa ce o alta instanta suspendase interdictia, potrivit AFP si Reuters.Aceasta lege ultra-restrictiva, care a intrat in vigoare la 1 septembrie, interzice…

- Controversata lege care limiteaza dreptul femeilor din Texas la intreruperea sarcinii a fost blocata temporar de un judecator federal, potrivit BBC. Judecatorul Robert Pitman a aprobat o cerere a administratiei Biden de a impiedica punerea in aplicare a legii in timp ce ea este contestata legal. Legea…

- Un ginecolog american a declarat în acest weekend ca a încalcat noua lege a avortului din Texas, expunându-se la urmarirea penala care ar putea testa constituționalitatea acestui text în instanța, scrie AFP.Într-un text de opinie publicat de Washington Post, Alan Braid…

- Guvernul presedintelui Joe Biden a depus joi plangere impotriva Texasului in vederea anularii unei legi care interzice aproape toate avorturile in acest stat conservator, relateaza AFP și Agerpres. Legea, a carei intrare in vigoare la 1 septembrie a fost puternic denuntata de presedintele democrat,…

- Administratia Biden a dat in judecata joi statul Texas, incercand sa blocheze aplicarea unei noi legi care interzice aproape in totalitate avorturile, democratii fiind ingrijorati ca dreptul la avort stabilit in urma cu 50 de ani ar putea fi in pericol. Curtea Suprema a SUA a permist saptamana trecuta…

- Presedintele Joe Biden a criticat joi refuzul Curtii Supreme a SUA de a bloca o lege restrictiva din Texas privind avortul, spunand ca este "un atac fara precedent la adresa drepturilor constitutionale ale femeilor", informeaza AFP. Decizia inaltei instante, luata in cursul noptii, "provoaca…