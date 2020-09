Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca Guvernul va lansa o schema de decontare pentru universitați in valoare de 10 milioane de euro pentru achiziționarea de maști și dezinfectați. „La Consiliul National al Rectorilor de la Brasov am anuntat ca, impreuna cu Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene,…

- Vicepremierul Raluca Turcan anunta ca Guvernul va lansa o schema de decontare de 10 milioane de euro, fonduri din care universitatile pot cumpara masti si substante dezinfectante pentru anul universitar care incepe curand, dar si ca autoritatile vor deconta 50 de milioane euro pentru achizitia de dispozitive…

- Raluca Turcan, viceprim-ministru in Guvernul Romaniei, a anunțat, sambata, pe pagina sa de Facebook ca Executivul va lansa o schema de decontare pentru universitați in valoare de 10 milioane de euro pentru achiziționarea de maști și dezinfectanți.„La Consiliul National al Rectorilor de la Brasov am…

- Ministerul Educației a anunțat vineri ca toți elevii din invațamantul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiaza de gratuite la transportul de persoane in vederea frecventarii cursurilor.Ministerul Educației și Cercetarii a anunțat pe pagina de Facebook a instituției, printr-un mesaj…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, presedintele PLUS, sustine ca statul roman și instituțiile sale sunt in culpa in ceea ce privește recunoașterea adevarului din spatele violențelor din 10 august.La doi ani de la interventia in forta a jandarmilor la "protestul diasporei" din 10 august, fostul premier…

- Magistrații de la Curtea de Apel București au anulat carantina instituita in comuna Gornet, județul Prahova. Decizia vine la mai puțin de doua saptamani de cand mii de locuitori au fost obligați sa intre in carantina, dupa apariția a 15 cazuri de coronavirus.

- Acordarea voucherelor pentru persoanele varstnice, de peste 75 de ani, ar putea fi decisa in urmatoarea sedinta a Guvernului, a declarat, vineri, la Brasov, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Aceasta masura se adauga celei privind acordarea de pachete alimentare prin POAD, dar si voucherului…

- Primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, i-a solicitat oficial astazi, ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, intr-o conferinta de presa, sprijin pentru realizarea unor linii de transport de tren usor spre zonele adiacente municipiului Brasov, mentionand ca, saptamana viitoare, o echipa…