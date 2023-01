Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, o serie de modificari la Legea nr. 212 2022 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor.Astfel, pentru eficientizarea Programului national de consolidare a cladirilor…

- Guvernul ar putea adopta in ședința de astazi indicatorii tehnico-economici pentru construirea stadionului „Nicolae Dobrin” din Pitești, lucrare evaluata la 100 de milioane de euro. Finantarea se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației,…

- Mai multe cladiri monument istoric, dar si imobile rezidentiale din Bucuresti vor fi renovate in cadrul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, cererile de finantare in acest

- Dintre acestea, 121 de cereri, in valoare de 2.772.438.281,12 lei, sunt pentru cladiri multietajate cu destinatie principala de locuinta, iar 66 de cereri, in valoare de 888.245.453,45 lei, sunt pentru cladiri de interes si utilitate publica, aflate in proprietatea sau administrarea autoritatilor si…

- In mai putin de 24 de ore de la deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finantare pentru Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic, Ministerul Dezvoltarii a primit, in platforma digitala investitii.mdlpa.ro, 187 de cereri, in valoare de 3.660.683.734,57 lei ndash; anunta…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației va derula, incepand cu anul 2023, Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat – anunța ministrul Cseke Attila , care a subliniat ca, incepand cu data de 3 ianuarie 2023, ora 10:00, solicitanții Programului au la…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei va derula, incepand cu anul 2023, Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, a anuntat, vineri, ministrul Cseke Attila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, Strategia nationala de reducere a riscului seismic (SNRRS). Adoptarea SNRRS constituie un pas important in ceea ce priveste consolidarea cadrului strategic privind gestionarea eficienta…