- Guvernul recunoscut international din Libia a recucerit, miercuri, aeroportul principal din Tripoli, impingand din capitala fortele comandantului estic Khalifa Haftar, inainte unor discutii privind un posibil armistitiu, relateaza Reuters.

- Fortele Guvernului libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, au anuntat miercuri ca au preluat controlul asupra aeroportului international din capitala libiana in urma unor lupte grele impotriva fortelor loiale maresalului Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei,…

- Avioane militare rusești, din care modele MiG-29 Fulcrum și Suhoi-24 Fencer, au fost trimise recent in Libia pentru a-i sprijini pe mercenarii ruși (susținuți de Moscova) care opereaza pe teren. Cel puțin „șase MiG-29 și doua Su-24 escortate de doua Su-35 ale forțelor aeriene rusești” au ajuns in Libia.…

- Un bombardament puternic a avut loc duminica la Tripoli, in conditiile in care fortele generalului Khalifa Haftar, stabilite in estul tarii, incearca sa cucereasca noi teritorii in suburbiile sudice ale capitalei, dupa ce recent au pierdut teren in jurul orasului, transmite Reuters.

- Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.Fortele…

- Fortele loiale Guvernului libian de uniune nationala, cu sediul in Tripoli, au anuntat luni obtinerea controlului asupra a doua orase strategice care erau ocupate pana acum de grupul insurgent condus de maresalul Khalifa Haftar."Fortele noastre au preluat controlul asupra oraselor Sorman si…

- Autoritatile din estul Libiei au anuntat un prim caz confirmat de contaminare cu noul coronavirus, in pofida inchiderii frontierelor si impunerii unei interdicii de circulatie pe timpul noptii in vederea evitarii intrarii epidemiei pe teritoriul asupra caruia detin controlul, relateaza Reuters, potrivit…