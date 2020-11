Guvernul lasă pacienții Covid cu forme ușoare să se trateze pe cont propriu, din buzunarul lor Pacienții cu forme ușoare de coronavirus sunt incurajați sa se trateze la domiciliu, sub monitorizarea medicilor de familie, pentru a face loc pacienților cu simptome mai serioase in spitale. Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența in acest sens la finalul lunii octombrie. Insa ordonanța lasa medicii de familie și pacienții pe cont propriu. Medicii nu au primit informații concrete privind protocolul terapeutic de urmat in cazul unui pacient Covid, iar factorii decizionali nu s-au gandit nicio clipa la o forma de decontare a aparaturii medicale, medicamentelor și suplimentelor indicate pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

