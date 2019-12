Guvernul a suplimentat cu 112 milioane de lei bugetul Ministerului Muncii pentru plata unor ajutoare

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a suplimentat, vineri, cu 12 milioane de euro, fondurile pentru programul "Tomata in spatii protejate" si a aprobat plafoanele alocate schemelor de sprijin in sectorul zootehnic. "Au fost dezbatute si adoptate in sedinta de guvern doua proiecte de hotarare de la Ministerul Agriculturii,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, ca Guvernul pregatește un proiect de lege pentru repararea inechitaților in legislația din domeniul pensiilor. El a precizat ca printre problemele cu care se confrunta persoanele cu handicap se numara adaptarea invațamantului la nevoile acestora.„Noi…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat, miercuri, in dezbatere publica, un proiect de hotarare prin care se desființeaza 44 de posturi, intre care 14 de conducere.Proiectul de Hotarare privind reorganizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protecției Sociale. Proiectul a…

- Suplimentarea bugetului Ministerului Muncii pentru plata pensiilor si alocarea unor fonduri in domeniul sanatatii in vederea asigurarii functionarii spitalelor sau a derularii programelor de sanatate sunt avute in vedere la urmatoarea rectificarea bugetara, a declarat, luni seara, la Romania Tv, premierul…

- UPDATE – Guvernul in exercitiu a aprobat, ieri, alocarea a 400 de milioane de lei pentru plata facturilor restante ale primariilor din tara, incadrate in Programul National de Dezvoltare Locala. Banii nu sunt pentru baronii locali, ci pentru firmele care au executat lucrari, au declarat reprezentantii…

- Alocarea a 400 de milioane de lei pentru plata facturilor primariilor Foto gov.ro Guvernul în exercitiu a aprobat, luni, alocarea a 400 de milioane de lei pentru plata facturilor restante ale primariilor din tara, încadrate în Programul National de Dezvoltare Locala. Banii…

- Pentru campania de plati directe pe suprafata si unele masuri de dezvoltare rurala, pentru anul 2018, au fost autorizate un numar de 34.340 cereri, dintr-un total de 34.384, in procent de 99,87%. Suma totala autorizata s-a ridicat la 49.840.838,49 Euro, reprezentand 232.371.394,31 lei, conform unor…

- Guvernul a suplimentat luni bugetul instituțiilor care se ocupa de organizarea alegerilor cu suma de 60 de milioane de lei. O alta hotarare adoptata de Executiv vizeaza stabilirea modelelor și condițiilor de confecționare a documentelor necesare exercitarii votului prin corespondența, anunța MEDIAFAX.Citește…