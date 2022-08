Bugetul apelului de proiecte POIM/935/9/1/pentru cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice a fost suplimentat cu 170 de milioane de euro, pana la data inchiderii apelului fiind depuse 115 proiecte, in valoare totala eligibila de 936,731 milioane de lei (187,346 milioane de euro). Potrivit unui comunicat al Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), remis joi AGERPRES, in sedinta de miercuri Guvernul a luat act de nota de informare privind cresterea nivelului de supracontractare in vederea finalizarii procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor…